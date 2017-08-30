Следком хочет забрать у полиции дело о барнаульце, на которого упал кусок фасада в центре города

В Барнауле прохожему разбило голову куском штукатурки. Фото: Евгений Литвинов в vk.com/barneos22. В Барнауле прохожему разбило голову куском штукатурки. Фото: Юрий Красильников. В Барнауле прохожему разбило голову куском штукатурки. Фото: Юрий Красильников. В Барнауле прохожему разбило голову куском штукатурки. Фото: Юрий Красильников.

Это ходатайство Следком сделал после того, как семья потерпевшего и его адвокат обратились в altapress.ru и рассказали нашей редакции о том, как, по их мнению, затягивается расследование. После нас эту тему подхватили другие барнаульские СМИ. Возможно, что вмешательство журналистов и СКР поможет наконец Дмитрию Галецкому.

Сам потерпевший и его адвокат ранее также обратились в прокуратуру с аналогичным заявлением о передаче дела в Следком. В ведомстве заявили, что готовы разобраться в случившемся и дать правильную оценку действиям виновных.

Кусок карниза рухнул на голову Дмитрию с дома № 130 на проспекте Социалистическом около 17.20, когда мужчина шел с работы. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму: вдавленный оскольчатый проникающий перелом правой теменной кости, линейный перелом лобной кости справа с переходом на основание черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени с очагами контузии в правой теменной области. По результатам экспертизы травмы охарактеризовали как тяжкий вред здоровью.

Дмитрию не дали временную инвалидность, но когда он вернулся с больничного на службу, ему поручили работу с меньшей нагрузкой. Из-за травмы барнаулец потерял не только здоровье, но и в зарплате, много потратился на лечение. А так как нет виновного, то и не с кого спросить ущерб.

Пострадавший некоторое время провел в коме, перенес две сложных операции. Часть черепа мужчины заменили титановой пластиной. Ему пришлось восстанавливать здоровье целый год. Тот факт, что Дмитрий жив и в относительном здравии, врачи назвали чудом.

По первой строительной экспертизе получалось, что виноват в обрушении подрядчик. Несмотря на это заключение, которое не опровергли и не поставили под сомнение, следствие до сих пор не решило вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности. Следствие провело вторую экспертизу на соответствие выполненных работ и потраченных средств. Там было сказано, что установить виновника не представляется возможным.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что по данному факту расследовалось уголовное дело по ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Сейчас предварительное следствие приостановили, так как лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.

Адвокат пострадавшего Ольга Кобелева считала, что дело следует передать для расследования в СУ СКР по Алтайскому краю, поскольку в действиях виновных содержатся признаки преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Дмитрий Галецкий уверен, что в затягивании и прекращении уголовного дела заинтересованы должностные лица правоохранительных органов, а также УК "Доверие", которой принадлежал дом до 2015 года, компания "Строй-Гарант", которая проводила капремонт дома в 2012 году, и администрация города. Иначе, по его мнению, нельзя объяснить бездействие правоохранителей и то, что ответственные за произошедшее перекладывают вину на друг друга. Пострадавший направил жалобу прокурору края Якову Хорошеву на бездействие органов следствия УМВД по Барнаулу с просьбой привлечь к ответственности должностных лиц за халатность.