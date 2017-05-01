Следком начал проверку инцидента на борту рейса "Москва – Бангкок"

Следствие проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Сразу после возвращения в Москву члены экипажа воздушного судна и пассажиры дадут показания. Следователи уже истребовали необходимую информацию в авиакомпании. Ведется работа по установлению точного количества пострадавших.

Инцидент произошел примерно за 40 минут до посадки, когда пассажиры еще не были предупреждены о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни безопасности.

Первые кадры с рейса "Аэрофлота" Москва-Бангкок, где сегодня из-за сильной турбуленции пострадали свыше 20 человек https://t.co/1EBCaCmC9Y pic.twitter.com/18U2SH7uuS — DW (на русском) (@dw_russian) 1 мая 2017 г.

В пресс-службе российской авиакомпании произошедшее объяснили "турбулентностью ясного неба". "Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", — заявили в "Аэрофлоте", отметив солидный опыт командира воздушного судна — свыше 23 тысяч часов налета.

«Аэрофлот» будет переоформлять авиабилеты для пострадавших на рейсе Москва‑Бангкок pic.twitter.com/hAdFw5jbbP — Елена Котова (@Daria_dez) 1 мая 2017 г.

Как рассказал ТАСС заведующий консульским отделом российского посольства Владимир Соснов, трое россиян были прооперированы, еще один ожидает операции. Все расходы на лечение и переоформление билетов взял на себя "Аэрофлот". Врачи не диагностировали тяжелых травм у пассажиров. На данный момент в больнице остаются 15 граждан РФ и двое граждан Таиланда. У пациентов зафиксированы ушибы, у нескольких человек — переломы конечностей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Номер телефона российской дипмисии в Бангкоке +66-2-223-498-24. Для родственников пассажиров рейса SU 270 в контакт-центре Аэрофлота работает специальная выделенная линия. Узнать информацию о пострадавших пассажирах можно по телефону: +7 (495) 664-0000.