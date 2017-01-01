Следком начал проверку по фактам нападений собак на людей в барнаульском посёлке

СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту нападения собак на жителей поселка Сибирский Первомайского района. Об этом 15 февраля сообщал altapress.ru.
Напомним, девять безнадзорных собак напали на продавца магазина "Центральный", которая шла со смены. Собаки повалили женщину в снег, но она каким-то чудом сумела отбиться от стаи. Однако в поселке был и более трагический случай, связанный с нападением собак. Об этом глава Сибирского сельсовета Олег Боронин рассказал редакции altapress.ru. Он утверждает, что на территории его муниципалитета зафиксировано больше 10 случаев нападения собак на людей.
В ходе проверки сотрудники СУ СКР планируют выяснить все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по исполнению полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в начале февраля в Камне-на-Оби собаки напали на маленького ребенка. Они накинулись на него и свалили в сугроб. Мальчика спасли случайные свидетельницы произошедшего. СУ СКР по Алтайскому краю ведет доследственную проверку и по данному факту.
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