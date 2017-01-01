Следком начал проверку по фактам нападений собак на людей в барнаульском посёлке

Напомним, девять безнадзорных собак напали на продавца магазина "Центральный", которая шла со смены. Собаки повалили женщину в снег, но она каким-то чудом сумела отбиться от стаи. Однако в поселке был и более трагический случай, связанный с нападением собак. Об этом глава Сибирского сельсовета Олег Боронин рассказал редакции altapress.ru. Он утверждает, что на территории его муниципалитета зафиксировано больше 10 случаев нападения собак на людей.

В ходе проверки сотрудники СУ СКР планируют выяснить все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц по исполнению полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в начале февраля в Камне-на-Оби собаки напали на маленького ребенка. Они накинулись на него и свалили в сугроб. Мальчика спасли случайные свидетельницы произошедшего. СУ СКР по Алтайскому краю ведет доследственную проверку и по данному факту.