Следком начал проверку по факту крушения вертолета Robinson в горах Алтая

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Сегодня, 10:14.
Происшествия

После того, как стало известно о крушении в Телецком озере вертолета Robinson-66, на борту которого было пять человек, в Западно-Сибирском следственном на транспорте управлении СКР начали доследственную проверку.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По данным Следкома, вертолет Робинсон потерпел крушение над озером Телецкое в Турочакском районе Республики Алтай. В настоящее время следственная группа находится в состоянии готовности выехать к месту возможного крушения воздушного судна, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что место крушения находится в 24 км от села Яйлю и в 40 км от села Артыбаш. Незадолго до катастрофы Robinson совершал посадку на кордоне Кокши. Отсюда он вылетел около 20.20 и вскоре на расстоянии около 200-300 метров от берега вертолет упал в озеро.

На борту разбившегося Robinson-66 были: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елены, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин.

Спасатели МЧС для поисков уже развернули группировку.  Подготовлены три вертолетные площадки в Артыбаше, Йогаче и  Яйлю. От  МЧС России задействовано  105 человек, 20 единиц техники.

Читать трансляцию altapress.ru на тему крушения вертолета с Анатолием Банных на борту

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