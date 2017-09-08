Следком начал проверку смерти младенца в алтайском перинатальном центре "ДАР"

Как рассказали в Следкоме, ведомству предстоит оценить полноту и правильность оказанных услуг роженице и ребенку, а так же дать действиям врачей юридическую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По словам матери ребенка, если бы ей вовремя сделали кесарево сечение, все было бы хорошо. Как рассказала женщина, все 12 УЗИ показывали, что беременность протекает без патологий. За неделю до родов она приехала в "Дар". В планируемый срок роженицу осмотрели, сказали, что все нормально, но плод еще высоко. Мать рассказывает, что просила сделать ей кесарево сечение, но врачи отказывались, ссылаясь на то, что они "за естественные роды".

Тело ребенка супруги забрали и похоронили 29 августа. Родители обратились с заявлением в прокуратуру и Росздравнадзор.

Altapress.ru дозвонился до главврача "Дара" Ирины Молчановой. Она сообщила, что находится в командировке, поэтому не может прокомментировать ситуацию.