Следком подозревает алтайского железнодорожника во получении взятки в 1,9 млн

По данным ведомства, подозреваемый получил взятку в сумме более 1,9 млн рублей от директора фирмы за помощь в заключении договоров о предоставлении этой компанией железнодорожных вагонов клиентам РЖД.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее в отношении этого человека возбудили уголовное дело за получение взяток. По версии следствия, подозреваемый неоднократно получал взятки от предпринимателя за то, что подавал и ставил железнодорожные вагоны на участок пути необщего пользования. Этот участок принадлежал коммерческой организации, однако, оформлен не был. Общая сумма полученных подозреваемым взяток составила 55 тысяч рублей.