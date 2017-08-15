Следком подозревает алтайского железнодорожника во получении взятки в 1,9 млн

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в отношении заместителя начальника станции Заринская. Железнодорожника вновь подозревают в получении взятки. Но на этот раз в особо крупном размере.
По данным ведомства, подозреваемый получил взятку в сумме более 1,9 млн рублей от директора фирмы за помощь в заключении договоров о предоставлении этой компанией железнодорожных вагонов клиентам РЖД.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ранее в отношении этого человека возбудили уголовное дело за получение взяток. По версии следствия, подозреваемый неоднократно получал взятки от предпринимателя за то, что подавал и ставил железнодорожные вагоны на участок пути необщего пользования. Этот участок принадлежал коммерческой организации, однако, оформлен не был. Общая сумма полученных подозреваемым взяток составила 55 тысяч рублей.
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