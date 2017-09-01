Следком проверит алтайскую УК, из-за халатности которой ребёнок застрял в водосливной трубе

29 августа в одном из дворов многоэтажного жилого дома в Горно-Алтайске 8-летняя девочка залезла в трубу водосливного колодца и застряла. Ребенок запаниковал и стал звать на помощь. Прибежавшие взрослые ничем не могли помочь и вызвали спасателей. Однако быстрее их на помощь подоспел пожарный Артем Сабашкин, который живет в этом же доме.

Мужчине удалось протиснуться в узкое отверстие по пояс и ухватить девочку за ножку. Операция заняла несколько минут. Освобожденная девочка оказалась невредима.

Неглубокая шахта колодца, в которой расположена труба, представляет опасность для граждан. Несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию жильцов дома, а также сотрудников прибывшей оперативной группы пожарной части №2 ГУ МЧС России по Республике Алтай с просьбой закрыть опасный объект, он остается открытым.

В ходе доследственной проверки правоохранители дадут правовую оценку работе управляющей компании.