Следком проверит алтайскую УК, из-за халатности которой ребёнок застрял в водосливной трубе

СУ СКР по Республике Алтай начал доследственную проверку по факту происшествия в Горно-Алтайске, где в трубе водосливного колодца застряла 8-летняя девочка. Ребенка спас сотрудник МЧС, который живет с ней в одном доме.
29 августа в одном из дворов многоэтажного жилого дома в Горно-Алтайске 8-летняя девочка залезла в трубу водосливного колодца и застряла. Ребенок запаниковал и стал звать на помощь. Прибежавшие взрослые ничем не могли помочь и вызвали спасателей. Однако быстрее их на помощь подоспел пожарный Артем Сабашкин, который живет в этом же доме.
Мужчине удалось протиснуться в узкое отверстие по пояс и ухватить девочку за ножку. Операция заняла несколько минут. Освобожденная девочка оказалась невредима.
Неглубокая шахта колодца, в которой расположена труба, представляет опасность для граждан. Несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию жильцов дома, а также сотрудников прибывшей оперативной группы пожарной части №2 ГУ МЧС России по Республике Алтай с просьбой закрыть опасный объект, он остается открытым.
В ходе доследственной проверки правоохранители дадут правовую оценку работе управляющей компании.
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