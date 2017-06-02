В Алтайском крае полицейские задержали 7-летнего мальчика за кражу жвачки из магазина

Следственный комитет по Алтайскому краю начал проверку по сообщению в СМИ о том, что в Заринске сотрудники магазина Fix Price задержали 7-летнего мальчика за подозрение в краже жевательной резинки из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СКР, в апреле этого года в Заринске работники магазина Fix Price, заподозрили 7-летнего мальчика в хищении жевательной резинки. До приезда сотрудников полиции они задержали его, поместив в служебное помещение. Затем полицейские передали ребенка родителям.
Сейчас Следком проводит доследственную проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.
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