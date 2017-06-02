В Алтайском крае полицейские задержали 7-летнего мальчика за кражу жвачки из магазина

По данным СКР, в апреле этого года в Заринске работники магазина Fix Price, заподозрили 7-летнего мальчика в хищении жевательной резинки. До приезда сотрудников полиции они задержали его, поместив в служебное помещение. Затем полицейские передали ребенка родителям.

Сейчас Следком проводит доследственную проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.