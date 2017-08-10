Следком проверяет сообщения о массовом отравлении детей в барнаульском детсаду

СУ СКР по Алтайскому краю начал доследственную проверку после сообщений в СМИ о том, что в одном из детских садов Барнаула массово отравились дети.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что в редакцию обратилось несколько родителей воспитанников "Центра развития ребенка — детский сад № 105". Они заявили о том, что их дети 8 августа отравились.
Вечером у детей сразу из нескольких групп поднялась температура и началась рвота. Врачи диагностировали у малышей острое отравление, на руках у родителей есть сигнальные листы. Руководство детсада никаких пояснений не дает, в городской администрации информацию об отравлении не подтвердили. Там утверждают, что вчера из 84 воспитанников в детсад пришли 75, а родители отсутствовавших уверяли, что у них все в порядке — в садик не пошли, потому что испугались, прочитав переписку других родителей в WhatsApp.
Известно, что детсад открылся 7 августа после ремонта. В администрации также рассказали, что все продукты в учреждении были свежими и с момента открытия не успели бы испортиться.
Следствие выяснит обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям работников учреждения.
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