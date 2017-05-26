Следком возбудил уголовное дело из-за отравления детсадовцев крысиным ядом

По версии следствия, утром 24 мая 2017 года двое трехлетних детей, находясь в детском саду, попробовали отравляющее вещество, используемое при дератизации. После этого они были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время дети выписаны, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям лиц, допустивших размещение опасного вещества в доступном для воспитанников детского сада месте. Назначены судебно-медицинские и химические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.