Следком возбудил уголовное дело из-за отравления детсадовцев крысиным ядом

В СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту отравления двух воспитанников барнаульского детского сада №161 крысиным ядом. В ситуации усматривают признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По версии следствия, утром 24 мая 2017 года двое трехлетних детей, находясь в детском саду, попробовали отравляющее вещество, используемое при дератизации. После этого они были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время дети выписаны, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям лиц, допустивших размещение опасного вещества в доступном для воспитанников детского сада месте. Назначены судебно-медицинские и химические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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