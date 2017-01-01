Следком закрыл дело на бывшего новосибирского губернатора

Следком закрыл дело на бывшего губернатора Новосибирский области Василия Юрченко.
Как сообщает "КоммерсантЪ", дело прекратили 3 февраля с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
Юрченко подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, 21 мая 2012 года Юрченко, выходя за пределы полномочий губернатора области, подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался боеприпасный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Эти действия повлекли ущерб бюджету в 12 млн. рублей, полагало следствие.
Юрченко лишился должности губернатора в марте 2014 года в связи с утратой доверия.
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