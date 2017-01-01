Следком закрыл дело на бывшего новосибирского губернатора

Как сообщает "КоммерсантЪ", дело прекратили 3 февраля с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

Юрченко подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, 21 мая 2012 года Юрченко, выходя за пределы полномочий губернатора области, подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался боеприпасный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Эти действия повлекли ущерб бюджету в 12 млн. рублей, полагало следствие.

Юрченко лишился должности губернатора в марте 2014 года в связи с утратой доверия.