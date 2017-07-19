Следователь по делу Денисовых рассказал, как собирал доказательства их вины

18 июля на оглашении приговора бывшему вице-губернатору Юрию Денисову и его супруге присутствовал следователь Виктор Ватутин, который вел это дело. Во время одного из перерывов в заседании он согласился ответить на вопросы журналистов в коридоре суда.
Следователь заявил, что доказательства по делу приходилось собирать с большим трудом — практически по крупицам — из-за давности преступлений. Следствию пришлось провести множество экспертиз, в том числе по давности изъятых документов.
Ватутин также прокомментировал заявления подсудимых об искажении показаний.
Виктор Ватутин,
заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю:
Все показания свидетелей, подсудимых и потерпевших записывались дословно и в том контексте, как это и было, искажений не допускалось. Свидетелей никто не уговаривал, им разъяснялись их права и обязанности, и если они располагали сведениями о преступлениях, они были обязаны давать показания.
Журналистов интересовало, почему единственный потерпевший в деле на суде изменил свои показания. Следователь заверил, что никакого давления на директора педлицея не было.
Виктор Ватутин,
заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю:
Все, что он сообщал, было в протоколе. Допрос проводился неоднократно, его показания были идентичны, а последующее изменение показаний я не могу комментировать, так как не располагаю сведениями об их причинах.
В ходе следствия пришлось допросить более 100 свидетелей, провести более 20 обысков, в том числе по местам жительства супругов и по месту работы Юрия Денисова.
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