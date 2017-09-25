Следователи опровергают задержание подозреваемых по делу о гибели участкового в Новоалтайске

Ранее в сообщество "Обудсмен полиции", в котором состоят в том числе и работники МВД, появилось сообщение, что двое подозреваемых в убийстве участкового, якобы, были задержаны ОМОНовцами. Следком сообщает, что это не так.

По данным следствия, тело пропавшего с огнестрельным ранением головы было найдено днем 23 сентября в лесу около садоводства "Трансмашевец-2" Первомайского района. При погибшем были его личные и служебные вещи.

Следователи и следователи-криминалисты продолжают устанавливать обстоятельства смерти участкового уполномоченного полиции.

Как рассказали в сообществе "Омбудсмен полиции", погибший отправился проверять данные по статье о незаконном пересечении границы в местный район, где проживают различные темные личности: "Это как фавелы в Бразилии, куда полиция не заходит без армии. Адское гетто с выходцами понятно откуда, цыганами и бывшими сидельцами".

Сергей Данько пропал 21 сентября. Известно, что Сергей Данько после работы направлялся домой из района Белоярск, в котором он был участковым. Полицейский был в форме и имел при себе табельное оружие — пистолет 1968 года выпуска.

В соцсети пишут, что поиски пропавшего полицейского "велись глобальные, привлекали курсантов вуза МВД". Молодой участковый, по сведениям сообщества "Омбудсмен полиции", всего два месяца работал на своей должности после выпуска из ведомственного института.

Напомним, что на окраине Новоалтайска летом был найдет убитым барнаульский таксист.