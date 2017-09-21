Следователи проверяют бизнес бывшей жены Сечина из-за перестрелки

"Следователи не исключают, что к покушению на Дадуева могут быть причастны его партнеры по бизнесу", — сообщил РБК источник, знакомый с материалами расследования. Он отметил, что в материалах следствия говорится, что Дадуев является совладельцем и генеральным директором ООО "ЭПМ-холдинг". "В рамках расследования идет проверка всех юрлиц, которые связаны с этой компанией", — отметил источник.

По данным "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "ЭПМ-холдинг" являются Алим Дадуев, а также ООО "РКБ-Энергия", доля в котором принадлежит ООО "Консорциум "Энергопромфинанс" Марины Сечиной. ООО "ЭПМ-холдинг" и ООО "Консорциум "Энергопромфинанс" являются совладельцами ООО "Санаторий "Каширские роднички", где произошла перестрелка, связанная с конфликтом собственников этого предприятия, пишет bfm.ru.

Конфликтующими сторонами в деле "Каширских родничков" являются структуры, связанные с Мариной Сечиной, и ее бывшие партнеры в региональных энергосбытовых компаниях и Мосуралбанке — Эльдар Османов и Юрий Шульгин, отмечает РБК.

Алим Дадуев госпитализирован в горбольницу № 64 с огнестрельным сквозным ранением в голову. Его поместили в отделение реанимации, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что около 16.00 19 сентября у дома 11/1 на проспекте Вернадского двое неизвестных из автомобиля открыли огонь по машине, в которой ехал предприниматель.