Следователи возбудили дело против подмосковного учителя за рекламу порнографии в школе

В Подмосковном Красногорске против 25-летнего учителя возбудили уголовное дело за развратные действия, совершенные в отношении двух лиц. Мужчина демонстрировал школьникам порнографические материалы.
Как установило следствие, 25-летний учитель совершил "развратные действия без применения насилия в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста". Сообщается, то мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-службе СКР по области.
По данным источника РЕН-ТВ, мужчина рекламировал в школе порно, заместитель директора по воспитательной части был также обвинен в развращении несовершеннолетних. По информации телеканала, потерпевшими были двое девятиклассников, в отношении которых были совершены развратные действия в помещении школы.
Учитель уже уволен из школы.
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