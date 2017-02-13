Следователи возбудили дело против подмосковного учителя за рекламу порнографии в школе

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Сегодня, 08:22.
Происшествия

В Подмосковном Красногорске против 25-летнего учителя возбудили уголовное дело за развратные действия, совершенные в отношении двух лиц. Мужчина  демонстрировал школьникам порнографические материалы.

Школа.
Школа. Фото: altapress.ru.

Как установило следствие, 25-летний учитель совершил "развратные действия без применения насилия в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста". Сообщается, то мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-службе СКР по области.

По данным источника РЕН-ТВ, мужчина рекламировал в школе порно, заместитель директора по воспитательной части был также обвинен в развращении несовершеннолетних. По информации телеканала, потерпевшими были двое девятиклассников, в отношении которых были совершены развратные действия в помещении школы.

Учитель уже уволен из школы.

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