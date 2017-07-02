Следственный комитет отказал в возбуждении дела по факту гибели бывшей солистки "Лицея"

Правоохранители не нашли состава преступления в гибели певицы Жанны Роштаковой.
"Проверка завершена, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть не носит криминальный характер", — заявили в управлении Следственного комитета по Приморскому краю. Роштакову нашли в ванне без признаков насильственной смерти.
О гибели девушки сообщил друг артистки, певец Прохор Шаляпин: "Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды". В ванной на голову 33-летней певицы обрушилась полка, пишет "Росбалт".
Тело 32-летней певицы обнаружили в ее доме в ванной 1 января. И хотя признаков насильственной смерти на нем не было, выдвигались различные версии гибели, поскольку тело долго пролежало в воде, пишет "РГ".
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