Следственный комитет сообщил подробности убийства борца на Байкале

Между молодым борцом, организовавшим поездку на озеро, и неизвестными лицами из числа местных жителей или отдыхавших туристов произошла ссора, переросшая в драку. Бойцу нанесли удары, в результате полученных травм он скончался. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Тело спортсмена с ножевыми ранения было обнаружено утром 29 июля на берегу озера Байкал возле села Горячинск, пишет bfm.ru. По данным Федерации спортивной борьбы России, погиб двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по вольной борьбе Юрий Власко.

Федерация, борцы и тренеры сборных России и вся борцовская общественность соболезнует родным и близким покойного.