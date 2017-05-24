Следствие предъявило Улюкаеву окончательное обвинение

Уголовное дело возбуждено по статье "взятка лицом, занимающим госдолжность, в особо крупном размере".

"Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции, в ближайшее время он начнет знакомиться с материалами дела", — рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования.



Адвокаты Улюкаева в беседе с ТАСС отказались комментировать полученные сведения.

Напомним, Улюкаев был задержан 14 ноября при получении взятки в 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства более 50% акций "Башнефти". Бывшего министра поместили под домашний арест.

Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.