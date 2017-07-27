"Служба спасения" Tele2: развеиваем 5 мифов о работе колл-центров

Миф 2. Робот, который отвечает на звонок, абсолютно бесполезен.

На самом деле это не так. Автоответчик сразу дает абоненту ключевую информацию, которая для него важна. Например, большая часть клиентов, звонящих в контактный центр Tele2, обращаются с вопросами по тарифам и услугам оператора. Поэтому информирование об условиях текущего тарифа при звонке будет актуальным для многих. По крайней мере, это сообщение позволит вспомнить те тарифные параметры, которые забылись, и таким образом снимет целый ряд вопросов. Если все же понадобится помощь консультанта, то разговор с ним будет уже более предметным.

Чтобы не быть голословными, позвоним на "горячую линию" Tele2 - 611. Автоответчик позитивно приветствует нас: "Здравствуйте! Мы рады видеть вас среди абонентов Tele2!", - и сообщает, что на нашем номере телефона действует тариф "Мой онлайн". А еще сразу информирует, что деньги на счету закончились, и это означает, что некоторые услуги не доступны. Среди них и мобильный интернет. Робот тут же предлагает послушать информацию о том, какие условия действуют на тарифе, если абонентская плата не внесена своевременно. Для абонента, оставшегося без денег на счету, это важно и полезно.

Автоответчик также предлагает узнать, как воспользоваться услугой "Обещанный платеж", которая позволяет оставаться на связи с нулевым балансом, и о способах пополнить счет телефона.