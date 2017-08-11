Смена мэров, рост тарифов, массовый исход: чем запомнится работа Барнаульской гордумы

Скандальные выборы

Итоги выборов в 2012 году все оппозиционные партии назвали в лучшем случае спорными, так как они были получены в результате многочисленных нарушений в день голосования. Наблюдатели, представители партий и ассоциации "Голос" многократно заявляли об использовании "каруселей", вбросов, фальсификаций.

Представлявший тогда ассоциацию "Голос" Сергей Андреев сообщал сразу после выборов, что только предварительные подсчеты говорят: 7-8% явки обеспечили люди, голосовавшие по несколько раз, а вбросы составили от 14 тыс. до 20 тыс. голосов. Разные источники сообщали, что были даже случаи, когда представители участковых комиссий съедали протоколы, чтобы не быть уличенными в нарушении.

Сообщалось, что нарушениями в Барнауле заинтересовался Владимир Чуров, в то время председатель ЦИК. Однако масштабных выводов или наказаний не последовало, большинство фактов официально не подтвердились.

Мэрская ротация

Во время проведения выборов мэром Барнаула был Игорь Савинцев. Вскоре после подведения итогов голосования он добровольно сложил с себя полномочия, чтобы тут же обрести их снова, но уже на срок работы депутатского корпуса, то есть до 2017 года.

Однако планам не суждено было сбыться. 11 августа 2015 года на экстренном закрытом заседании БГД Савинцев заявил депутатам, что подает в отставку по состоянию здоровья. В этот же день на сайте мэрии появилось главы администрации к жителям, где он также сообщил о своем решении.

Реальной причиной ухода Игоря Савинцева с поста называют уголовное дело, возбужденное в отношении него в связи с злоупотреблением должностным положением. 12 августа 2015 года должен был состояться суд по отстранению Савинцева от должности на время расследования.

А уже 25 декабря того же года депутаты гордумы утвердили нового мэра Барнаула — Сергея Дугина, до этого работавшего начальником Главного управления края по труду и социальной защите.

Массовая смена депутатов

Из 40 депутатов, избранных в 2012 году, в своих креслах остались лишь 33. Первым с мандатом городского депутата простился Дмитрий Аганов. Он избирался в БГД от "Справедливой России" (СР), но в 2016 году решил участвовать сначала в праймериз "ЕР", а затем и в выборах в краевое Заксобрание (АКЗС) от партии власти. Это и стало причиной его отказа от мандата. Его место занял другой эсер — Павел Шумихин.

Следующим с мандатом попрощался предприниматель Олег Прохода. Экс-владелец сети магазинов и кофейни "Лакомка" в 2014 году стал фигурантом уголовного дела (мошенничество в особо крупном размере), был объявлен в розыск, на сессии не являлся. 24 августа 2016 года депутаты лишили его полномочий за непредоставление сведений о доходах и имуществе.

А уже в сентябре кресла гордумы освободили еще шесть депутатов: Антон Васильев, Андрей Сартаков, Иван Мордовин, Анатолий Суворов, Павел Шумихин и Анатолий Вытоптов. Они сами подали заявления, в основном в связи с избранием в АКЗС. Вытоптов, прошедший в гордуму от "РПР-ПАРНАС", также участвовал в выборах в АКЗС как самовыдвиженец, но проиграл на округе, он сообщил, что намерен сосредоточиться на бизнесе. Любопытно, что занявший место Аганова Шумихин, избравшись в АКЗС, также перешел в стан "Единой России" (ЕР).

Места четырех ушедших депутатов БГД заняли те, кто шел следом за ними в списках партий: Елена Хриспенс (ЕР), Оксана Молодых (СР), Геннадий Шейда (РПР-ПАРНАС), Лариса Идолова и Александр Огородов (оба — КПРФ).

Еще два кресла остались свободными: Олег Прохода и Анатолий Суворов избирались по одномандатным округам, а проводить довыборы было уже поздно.

Упразднение двуглавости

В 2010 году вступили в силу поправки в федеральный закон: они вводили должности двух глав. Первый — глава города — это председатель местного парламента. Второй — глава администрации города — руководитель органа исполнительной власти, иначе — мэр. Изменения внесли много неразберихи и двусмысленности. Федералы, оценив "ущерб", вернули прежнюю систему, упразднив двуглавость. В 2015 году гордума своим решением внесла соответствующие поправки в устав Барнаула. Предварительно они обсуждались на публичных слушаниях. Политики и общественники, выступавшие за возвращение всенародных выборов мэра, не смогли обеспечить достаточное число своих сторонников на них и повлиять на результаты не смогли.

После выборов 10 сентября 2017 года руководитель парламента вновь станет называться председателем. А главой, как и прежде, будет мэр.

Тарифное регулирование

В декабре 2015 года гордума обратились в краевое управление по тарифам с просьбой увеличить максимально возможный рост платы за коммунальные услуги с 1 июля 2016 года с 5,7% до 15,7%. Это было связано с ростом тарифов на тепло и горячую воду. Зубович тогда подчеркнула, что "решение непростое, но экономически взвешенное": ресурсовики говорили, что возросли цены на услуги, материалы, повысилась арендная плата и другие затраты. По их мнению, эффективно работать они смогли бы при повышении тарифа на 26%. Гордума попросила о 15,7%. Тарифное управление удовлетворило запрос.

Любопытно, что летом следующего года уже другая ресурсная компания - "Барнаульский водоканал", - ссылаясь на те же причины, также попросила о повышении тарифа. Но в этой ситуации депутаты заняли обратную позицию. Дело оказалось в показателе роста. "Водоканал" попросил повысить им тариф с 1 июля 2017 года на 49%.

Обычно сдержанная глава города Людмила Зубович сказала, что такое повышение чревато "взрывом". В результате рост тарифа составил 8%.

Демарш коммунистов

В апреле 2016 года трое членов фракции КПРФ Барнаульской гордумы покинули заседание. Причиной стал тот факт, что впервые в новейшей истории коммунистам не разрешили проводить первомайский митинг на пл. Советов, у памятника Ленину. Примечательно, что один депутат, избранный от КПРФ, - Антон Васильев — остался в зале. В тот момент он уже был участником праймериз ЕР, а позже стал представителем губернатора и правительства края в АКЗС.

Руки прочь от "парашютов"

30 октября 2015 года депутаты отклонили протест прокурора города, который полагал, что Барнаул не может себе позволить в течение года после отставки мэра или части депутатов платить им зарплату. Но мэрия представила контрагрументы и выплаты, называемые в народе "золотыми парашютами", сохранили.

Согласно уставу города, депутат, работающий в думе за зарплату, то есть на постоянной основе, будет получать выплату, даже если покинет парламент: не изберется на следующий срок или, например, заболеет. Срок выплаты — год или до момента трудоустройства на другую работу. Это же касается и мэра.

Антон Васильев, тогда представлявший в думе КПРФ, спросил: "Эти "золотые парашюты" порождают отчуждение нас от горожан – ни у одного из них такой возможности нет. Почему мы в явно непростой экономической ситуации сохраняем эту возможность?"

Галина Комарова, тогда руководитель правового комитета, пояснила, что морально-этический вопрос, безусловно, исследовался, хотя он "находится за рамками юридических норм": "Депутаты, принимая такую поправку, находятся в пределах морали и нравственности, поскольку нормы закона <...> право такое предоставляют. Бюджетный кодекс говорит, что если финансовая составляющая присутствует, то рассуждения о морали и нравственности находятся за пределами логики".

Налоги ввысь

В 2013 году депутаты повысили коэффициенты для плательщиков ЕНВД. Вокруг этого развернулась длительная дискуссия с бизнес-сообществом города. Стояла дилемма: повысить коэффициент и пополнять бюджет или повысить — и получить массовый уход предпринимателей в тень. Сначала коэффициенты для всех категорий бизнеса хотели повысить одинаково. Однако в результате их дифференцировали: рост коэффициента базовой доходности К2 составил от 5% до 18% для разных видов деятельности. "Причем это повышение — без учета федерального коэффициента-дефлятора, который фактически превращает 5% в 15%, а 15% — в 25%", - прокомментировал тогда Вытоптов.

В 2014 году депутаты повысили ставки налога на имущество (платят владельцы квартир, жилых домов, нежилой недвижимости). Они стали действовать с 2015 года. Вкупе с изменения федерального законодательства, которые ввели коэффициент-дефлятор (увеличивается каждый год в течение трех лет), это привело к заметному росту платежей у большой части граждан.

Утвердили стратегию

В конце 2013 года, накануне Нового года, депутаты утвердили "Стратегию социально-экономического развития Барнаула до 2025 года".

Разработчиками документа выступили мэрия и "Центр стратегических разработок “Регион”". Из трех вариантов депутаты выбрали базовый. Стратегическими направлениями определили развитие экономики, человеческого капитала, инвестиционной деятельности и инфраструктурной системы. Стратегия определяла рост экономики за счет промышленности, предпринимательства, сферы услуг, туризма и торговли.

К завершению реализации стратегии в соответствии с базовым сценарием должны быть достигнуты следующие показатели: