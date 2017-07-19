Смешные, странные и пророческие отражения

Теперь, когда производители уже не знают, куда еще вмонтировать фотокамеру, оптические иллюзии стали уделом не только фокусников или путешественников в ледяных или песчаных пустынях. Иногда такая съемка веселит, но порой озадачивает: как так получилось? Или — зачем ты так снимаешь?

Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Удивительные отражения. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Суд по "делу Денисова". Вынесение приговора. Фото: Анастасия Корягина. Источник.