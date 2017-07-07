Смешные чеки, которые выдают в обычных магазинах

Даже в самых обычных магазинах можно найти поводы для смеха. Источник такого веселья — чеки, которые зачастую мы не читаем. А зря.

Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Смешные чеки из магазинов. Фото: chert-poberi.ru. Источник.