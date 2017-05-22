14 смешных кадров о том, что фотографиям в соцсетях лучше не верить

Многие люди стараются часто публиковать фотографии из своей жизни на страницах социальных сетей. Однако верить этим снимкам полностью не стоит. Дело в том, что далеко не все они показывают то, что есть на самом деле.

Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Не верьте фотографиям в соцсетях. Фото: novate.ru. Источник.