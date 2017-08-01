СМИ: директором сочинского нацпарка назначили племянницу Рогозина

Филиппова сменит на этой должности Николая Пеньковского, который занимал пост с 2002 года. Он был уволен без объяснения причин. Экологи уверены, что Филиппова получила должность, поскольку, по их данным, приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

В апреле 2017 года директору парка позвонили из Минприроды и попросили устроить на работу "молодого специалиста" из Москвы Дарью Филиппову. Директор нацпарка предложил гостье должность вице-президента по туризму Ассоциации заповедников и национальных парков, она согласилась, но попросила выделить офис "для команды". Господин Пеньковский ответил, что государственными помещениями он не распоряжается, "пусть едет в Москву и согласовывает этот вопрос".

И экологи, и бывший директор нацпарка, и экс-чиновник утверждают, что Дарья Филиппова приходится племянницей вице-премьеру Дмитрию Рогозину. В Минприроды отказались отвечать на вопрос журналистов о родственных связях госпожи Филипповой с вице-премьером, однако изучение открытых источников позволяет с высокой долей вероятности подтвердить их. "Коммерсантъ" выяснил, что как минимум в 1994–2013 годах Дарья Филиппова с небольшими перерывами работала в коммерческих организациях, прямо связанных с родной сестрой вице-премьера Татьяной Филипповой.

Сразу после назначения нового директора Николай Пеньковский подал в суд на Министерство природных ресурсов — он указал, что в момент увольнения уже находился на больничном. 29 июня Центральный районный суд города Сочи согласился с его доводами и восстановил господина Пеньковского в должности, поэтому Дарья Филиппова стала и. о. директора.

Пеньковский пока находится на больничном, однако говорит, что Филиппова развела бурную деятельность.

Главный лесничий нацпарка Андрей Семиколенов рассказал, что новая директор уже создала управление по общим вопросам и привела новую команду — "человек десять без опыта работы в особо охраняемых природных территориях". "И мне, и другим работникам они открыто говорят: пиши заявление по собственному желанию, на твое место придет другой, — рассказывает лесничий.— Ничего полезного эти люди пока не сделали, только блокировали работу — а ведь сейчас самый туристический сезон".

В середине июля Пеньковскому удалось встретиться с Донским. Он попросил министра дать ему месяц на подготовку к уходу. Тот сказал, что лично не против, но должен согласовать восстановление с Рогозиным. Обещал связаться, но так этого и не сделал.

Экологи и эксперты предполагают, что смена руководства Сочинского нацпарка повлечет за собой изменения и в соседнем Кавказском заповеднике. "Думаю, хотят объединить Кавказский заповедник с Сочинским нацпарком, министр уже предлагал подобную реорганизацию", — говорит Николай Пеньковский.

По мнению экологов, неожиданная смена руководства нацпарка может быть продиктована желанием построить новые горнолыжные курорты в ущерб заповедным территориям. Минприроды отказалось пояснить изданию причины такого неожиданного кадрового решения, пишет znak.com.