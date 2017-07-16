СМИ: двух полковников ФСБ арестовали за взятки

Двух офицеров центрального аппарата ФСБ арестовали по обвинению в вымогательстве взяток, за обеспечение безопасности главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ и его клиентов. Офицеры получили около миллиона рублей за заключение контракта на 113 млн, пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, начальник одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков получили около миллиона рублей от руководителя частного охранного предприятия.
Кутернину и Костенкову предъявили обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности".
Как отмечает "Ъ", генеральный директор ЧОП "Отряд-1" Глеб Сницеров обратился в Управление собственной безопасности ФСБ, рассказав, что офицеры вымогают у него взятки. По его словам, первые 200 тысяч рублей он передал мужчинам в одном из кафе у станции метро "Китай-город" еще в октябре прошлого года, когда шла подготовка договора между ГлавУпДК и его ЧОП. "Впоследствии ему пришлось совершить еще несколько подношений, в том числе за увеличение количества охраняемых объектов в контракте", пишет газета.
Последний конверт Сницеров передал Костенкову уже под контролем сотрудников УСБ. Задержанный полковник решил сотрудничать со следствием и отнес 200 тысяч рублей в кабинет своего начальника Кутернина. На следующий день тот обнаружил на своем рабочем месте сотрудников УСБ ФСБ и конверт с деньгами. Кутерин заявил, что это провокация, но следствие и военный суд ему не поверили.
Известно, что ЧОП и ГлавУпДК заключили все-таки двухлетний договор на 113,9 миллиона рублей.
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