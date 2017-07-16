СМИ: двух полковников ФСБ арестовали за взятки

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Происшествия

Двух офицеров центрального аппарата ФСБ арестовали по обвинению в вымогательстве взяток, за обеспечение безопасности главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ и его клиентов. Офицеры получили около миллиона рублей за заключение контракта на 113 млн, пишет "Коммерсантъ".

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп. Иллюстрация из архива редакции.

По данным издания, начальник одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков получили около миллиона рублей от руководителя частного охранного предприятия.

Кутернину и Костенкову предъявили обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности".

Как отмечает "Ъ", генеральный директор ЧОП "Отряд-1" Глеб Сницеров обратился в Управление собственной безопасности ФСБ, рассказав, что офицеры вымогают у него взятки. По его словам, первые 200 тысяч рублей он передал мужчинам в одном из кафе у станции метро "Китай-город" еще в октябре прошлого года, когда шла подготовка договора между ГлавУпДК и его ЧОП. "Впоследствии ему пришлось совершить еще несколько подношений, в том числе за увеличение количества охраняемых объектов в контракте", пишет газета.

Последний конверт Сницеров передал Костенкову уже под контролем сотрудников УСБ. Задержанный полковник решил сотрудничать со следствием и отнес 200 тысяч рублей в кабинет своего начальника Кутернина. На следующий день тот обнаружил на своем рабочем месте сотрудников УСБ ФСБ и конверт с деньгами. Кутерин заявил, что это провокация, но следствие и военный суд ему не поверили.

Известно, что ЧОП и ГлавУпДК заключили все-таки двухлетний договор на 113,9 миллиона рублей.

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