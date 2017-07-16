СМИ: двух полковников ФСБ арестовали за взятки

По данным издания, начальник одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков получили около миллиона рублей от руководителя частного охранного предприятия.

Кутернину и Костенкову предъявили обвинение по статье "Получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности".

Как отмечает "Ъ", генеральный директор ЧОП "Отряд-1" Глеб Сницеров обратился в Управление собственной безопасности ФСБ, рассказав, что офицеры вымогают у него взятки. По его словам, первые 200 тысяч рублей он передал мужчинам в одном из кафе у станции метро "Китай-город" еще в октябре прошлого года, когда шла подготовка договора между ГлавУпДК и его ЧОП. "Впоследствии ему пришлось совершить еще несколько подношений, в том числе за увеличение количества охраняемых объектов в контракте", пишет газета.

Последний конверт Сницеров передал Костенкову уже под контролем сотрудников УСБ. Задержанный полковник решил сотрудничать со следствием и отнес 200 тысяч рублей в кабинет своего начальника Кутернина. На следующий день тот обнаружил на своем рабочем месте сотрудников УСБ ФСБ и конверт с деньгами. Кутерин заявил, что это провокация, но следствие и военный суд ему не поверили.

Известно, что ЧОП и ГлавУпДК заключили все-таки двухлетний договор на 113,9 миллиона рублей.