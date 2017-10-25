СМИ: Екатерина Андреева станет главной по информационной политике в Барнауле

На освободившуюся после увольнения Станислава Тетерятника должность председателя барнаульского комитета информационной политике может претендовать Екатерина Андреева, сообщает информагентство "Банкфакс" со ссылкой на свои источники.
Сейчас Екатерина работает в пресс-службе краевого правительства, которую возглавляет Андрей Ляпунов. Altapress.ru спросил у Екатерины Андреевой, претендует ли она на вакантное место в мэрии, на что та ответила, что с ней разговаривали на эту тему, но окончательного решения нет. По словам Екатерины, рассматриваются и другие кандидатуры, поэтому она не хочет комментировать эту информацию.
Увольнение прежнего руководителя комитета информационной политики прошло на фоне критики мэрии губернатором края Александром Карлиным за закрытость администрации города. Глава края заявил, что мэр города должен вести максимально открытую информационную политику, чтобы жители города понимали, что, как и почему в Барнауле меняется. Недовольство Александра Карлина вызвало то, как администрация Барнаула доносит до горожан информацию о реконструкции Старого базара, реновации парка "Изумрудный", вырубке старых деревьев в городе.
О Екатерине Андреевой известно, что в пресс-службе региона она работает с 2004 года. Как пишет "Банкфакс", чиновница курирует взаимодествие с такими СМИ, как "Алтайская правда", ГТРК "Алтай" и "Катунь 24".
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