СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry

По данным газеты, эксперты американской компании Flashpoint провели лингвистический анализ кода вируса, который показал, что его создатель является носителем южного диалекта китайского языка. Один из использованных в первичном коде терминов характерен для южных областей Китая, а также Гонконга, Тайваня и Сингапура, отмечают исследователи. Им также удалось установить, что изначально код был написан на китайском языке, а затем переведен на английский.

Ранее американская компания Symantec, заявляла, что к созданию вируса WannaCry могут быть причастны северокорейские хакеры.

Напомним, 12 мая неизвестные попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тысяч кибератак с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали от каждой жертвы заплатить по $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.