СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry

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Сегодня, 08:54.
Происшествия

Специалисты по кибербезопасности установили, что создателями вируса-вымогателя WannaСry могут быть выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Вирус-шифровальщик.
Вирус-шифровальщик. Фото из архива редакции.

По данным газеты, эксперты американской компании Flashpoint провели лингвистический анализ кода вируса, который показал, что его создатель является носителем южного диалекта китайского языка. Один из использованных в первичном коде терминов характерен для южных областей Китая, а также Гонконга, Тайваня и Сингапура, отмечают исследователи. Им также удалось установить, что изначально код был написан на китайском языке, а затем переведен на английский.

Ранее американская компания Symantec, заявляла, что к созданию вируса WannaCry могут быть причастны северокорейские хакеры.

Напомним, 12 мая неизвестные попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тысяч кибератак с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали от каждой жертвы заплатить по $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

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