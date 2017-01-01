СМИ: главой Карелии станет судебный пристав

По информации чиновников карельского правительства и местных депутатов, губернатор написал заявление об отставке, и на этой неделе президент России назовет имя нового руководителя региона.

"Вести Карелии" сообщают, что на 22 февраля Александр Худилайнен запланировал прощальный банкет в правительстве республики.

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков не исключил, что его могут назначить на пост главы Руспублики Карелия. Об этом он заявил порталу "Петрозаводск говорит" через messenger Facebook.

"Назначение возможно", — написал Парфенчиков в ответ на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся в СМИ.

13 февраля о намерении уйти в отставку заявил глава Новгородской области Сергей Митин. Неделей ранее в отставку ушли глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Справка

Артур Парфенчиков родился в Петрозаводске, в 1987 году закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, где учился вместе с премьер-министром правительства Дмитрием Медведевым.

С 1995 по 2006 год работал в прокуратуре Петрозаводска. В 2006 году возглавил Службу судебных приставов по Санкт-Петербургу. С декабря 2008 года руководит федеральной службой судебных приставов(ФССП).