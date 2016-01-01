СМИ: госпитализирован Константин Райкин

По словам источника, Райкина отправили на карете скорой помощи в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. С чем связана экстренная госпитализация, пока не уточняется.

Напомним, два дня назад на фестивале "Золотая маска", региональная часть программы которого проходила в Тобольске, Райкин поскользнулся и упал, повредив ногу, после чего ему была сделана операция — как утверждалось, незначительная, пишет polit.ru.