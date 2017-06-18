СМИ: известная американская певица Бейонсе родила двойню

Знаменитая американская певица Бейонсе родила двойню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал журнал People.
По данным его источников, певица и ее муж, известный рэпер Jay-Z, "счастливы и уже начали делиться новостью с членами своей семьи и ближайшими друзьями". Пол детей, а также их имена и точная дата рождения не указываются. Официального подтверждения данной информации со стороны представителей певицы также пока не поступало.
В феврале Бейонсе разместила в соцсети Instagram свою фотографию, на которой было видно, что она беременна. "Мы хотим поделиться нашим счастьем и любовью. Мы были благословлены сразу дважды. Мы очень благодарны за то, что в нашей семье прибавятся двое, и спасибо за наилучшие пожелания", - написала тогда 35-летняя певица.
Супругом исполнительницы, настоящее имя которой - Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, является американский рэпер Шон Кори Картер, более известный под псевдонимом Jay-Z. В январе 2012 года у них родилась дочь, которую назвали Блю Айви Картер.
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