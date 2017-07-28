СМИ: Медведев отправится в предвыборное турне по регионам

По словам Тимаковой, в августе — сентябре Медведев посетит Крым, Удмуртию и Пензенскую область. Расписание визитов в другие регионы предстоит согласовать с рабочим графиком премьера.

Основная задача визитов высокопоставленных единороссов в регионы — содействие кандидатам от партии на депутатских выборах, а также поддержка врио глав субъектов РФ. Всего, по информации "Известий", предполагается совершить до семи подобных региональных поездок.

Сопровождать Медведева в поездках будут представители генсовета партии, в частности секретарь генсовета Сергей Неверов.

Ранее в "Единой России" сообщили, что по итогам региональных конференций выдвинули 1265 кандидатов на 677 замещаемых мандатов в регионах, где 10 сентября состоятся выборы в законодательные собрания и представительные органы административных центров.