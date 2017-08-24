СМИ: на бывшего замминистра финансов Алексашенко завели дело о контрабанде

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (" Контрабанда культурных ценностей"), но Алексашенко отпустили.

Во время таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили Алексашенко, сообщает "Московский комсомолец". Он проследовал через "зеленый" коридор, при этом не задекларировав ценности. "В его ручной клади (сумке) инспектор обнаружил семь орденов. Пассажир заявил, что вывозит награды как часть личной коллекции на место постоянного жительства в США, — сообщили газете в пресс-службе ведомства. — Мужчина пояснил, что ордена приобретал ранее в Москве и Киеве. Разрешительных документов на вывоз государственных наград пассажир не имел".

Позже Алексашенко заявил РБК, что не задержан и находится за границей. Начальник Домодедовской таможни Александр Берзан сообщил, что у него нет информации о задержании политика.

Но "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Алексашенко действительно задержали в аэропорту, но затем отпустили и он улетел в США.

Экс-зампред Центробанка и бывший замминистра финансов России Сергей Алексашенко заявил, что не задержан. "Я не арестован. Я не в России последние две недели", — написал он в Twitter.

Not arrested. I am out of Russia last two weeks https://t.co/zGIXR2sSSS — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 23 августа 2017 г.

Причем инцидент произошел в Домодедово еще неделю назад. "Изъятые у экс-чиновника ордена были отправлены на экспертизу, по итогам которой 23 августа было возбуждено уголовное дело", — сказал один из источников.

Алексашенко грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, пишет znak.com.

Факт

Стоимость наград, которые Алексашенко пытался вывезти, составляет приблизительно 760 тыс. рублей. Это два Ордена Славы 2-й и 3-й степени (1943 года), два Ордена Красного Знамени СССР (1938 года), копии орденов Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР образца 1926–1930 годов.