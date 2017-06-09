СМИ: на мэра Киева Виталия Кличко завели уголовное дело

В отношении мэра Киева Виталия Кличко возбудили уголовное дело за сокрытие недвижимости в Лос-Анджелесе и Гамбурге. Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
"Уголовное производство в отношении неуказанных в электронной декларации имений в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми пользуется семья Кличко, НАБУ начало после обращения юристов "Центра противодействия коррупции". Юристы организации обратились к НАБУ с заявлением о преступлении еще в декабре 2016 года, но тогда антикоррупционное бюро перенаправило его в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", — сообщает бюро "Радио свобода".
Дело открыли только после обращения "Центра противодействия коррупции" в правоохранительные органы. Активисты и раньше требовали от НАБУ возбудить дело в отношении Кличко, однако получили отказ, но уже Апелляционный суд обязал антикоррупционное бюро начать производство.
Согласно украинскому законодательству, за подачу заведомо ложной информации об имеющейся недвижимости предусматривается штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
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