СМИ: Навальный с семьей улетел за границу

"Поскольку 4 июня у Навального день рождения, можно предположить, что политик решил отметить этот праздник на одном из зарубежных курортов", — строит догадки издание.

Между тем "МК" сообщает, что Навальный с женой зарегистрировались на рейс до испанского Реуса. Журналисты предположили, что за границу оппозиционер отправился отмечать свой день рождения. 4 июня ему исполняется 41 год.

В мае Навальный был в Барселоне, где перенес операцию после ожога роговицы глаза. До этого в Москве политику, предположительно, активист движения Serb плеснул в глаза зеленкой. Несмотря на то что участников нападения быстро удалось установить, полиция не стала задерживать подозреваемых.

Однако Навальному впервые за пять лет позволили выехать за границу на лечение, пишет polit.ru.