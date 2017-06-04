СМИ: Навальный с семьей улетел за границу

В аэропорту "Внуково" заметили оппозиционера Алексея Навального, который, предположительно, вылетал с женой во Францию, сообщает Life.
"Поскольку 4 июня у Навального день рождения, можно предположить, что политик решил отметить этот праздник на одном из зарубежных курортов", — строит догадки издание.
Между тем "МК" сообщает, что Навальный с женой зарегистрировались на рейс до испанского Реуса. Журналисты предположили, что за границу оппозиционер отправился отмечать свой день рождения. 4 июня ему исполняется 41 год.
В мае Навальный был в Барселоне, где перенес операцию после ожога роговицы глаза. До этого в Москве политику, предположительно, активист движения Serb плеснул в глаза зеленкой. Несмотря на то что участников нападения быстро удалось установить, полиция не стала задерживать подозреваемых.
Однако Навальному впервые за пять лет позволили выехать за границу на лечение, пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.