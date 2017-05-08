СМИ: Навальный вылетел с женой в Испанию

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний предупреждали Навального о запрете выезда за границу из-за того, что он отбывает условное наказание по уголовному делу. Адвокат Навального Вадим Кобзев отмечал, что политик свои планы на лечение из-за предупреждения ФСИН не изменит.

В общей сложности Навальный пробудет за границей неделю. Заграничный паспорт ему выдали после пяти лет запрета выезжать за рубеж, пишет "Росбалт"

Позднее издание "МК" со ссылкой на источники сообщило, что Навальный якобы направил письмо руководству кремлевской администрации с просьбой оказать содействие в получении загранпаспорта.

Однако Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к тому, что политик получил загранпаспорт, сообщает РИА Новости. Кроме того, врио руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков рассказал агентству, что приговор Навальному по делу о хищении более 26 млн рублей у компании "Ив Роше" не содержит прямых запретов для осужденного на выезд за рубеж.

Ранее глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков заявлял, что Алексей Навальный планирует лечиться в одной из швейцарских или испанских клиник. Напомним, нападение на Навального с зеленкой произошло 27 апреля в Москве. После этого у него диагностировали химический ожог глаза. По словам Навального, его врач полагает, что зеленка была смешана с каким-то ядовитым веществом.