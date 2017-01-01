СМИ: неизвестный самолет сблизился с "бортом №1" Трампа

По данным телеканала, инцидент произошел в небе над Флоридой в прошлую пятницу, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.

"Самолет, который, по данным источников, летел параллельно "борту №1", когда тот приближался к Палм-Бич, должен был сохранять дистанцию по меньшей мере в три морские мили (около 5,5 километра) от самолета президента Трампа", — сообщает ABC.

Один из источников ABC News добавил, что пилоты обоих самолетов, летевших параллельно друг другу, поддерживали связь с диспетчерами во избежание угрозы столкновения.