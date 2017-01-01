СМИ: неизвестный самолет сблизился с "бортом №1" Трампа

Власти США начали расследование из-за неожиданного сближения неопознанного самолета с бортом президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC News.
По данным телеканала, инцидент произошел в небе над Флоридой в прошлую пятницу, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.
"Самолет, который, по данным источников, летел параллельно "борту №1", когда тот приближался к Палм-Бич, должен был сохранять дистанцию по меньшей мере в три морские мили (около 5,5 километра) от самолета президента Трампа", — сообщает ABC.
Один из источников ABC News добавил, что пилоты обоих самолетов, летевших параллельно друг другу, поддерживали связь с диспетчерами во избежание угрозы столкновения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.