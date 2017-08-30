СМИ: новым спикером Барнаульской гордумы может стать "фронтовичка" Марина Ермоленко

Действующий спикер и по совместительству глава Барнаула (после выборов эта должность будет фактически упразднена) Людмила Зубович не участвует в выборах в новый созыв.

Наиболее вероятным сменщиком Зубович источники "Банкфакса" называют Марину Ермоленко. Она идет в первой тройке общегородского списка "Единой России" и имеет почти гарантированные шансы на попадание в думу. Среди ее сильных качеств называют медийность и умение публично общаться на разные темы. Именно этих качеств, по мнению наблюдателей, не хватает главе администрации города Сергею Дугину.

Единственным серьезным соперником Ермоленко в борьбе за пост председателя БГД может стать действующий вице-спикер Андрей Солодилов. Впрочем, он баллотируется в думу не от "ЕР", а как самовыдвиженец. При этом, у "ЕР" не первый год наблюдается кадровый голод и "дефицит" кандидатов на высокие посты, отмечает "Банкфакс".

34-летняя Ермоленко по образованию учитель истории и английского языка. Работала в барнаульских школах №122 и №42, была победителем конкурса "Учитель года Алтая". В 2012 году стала депутатом БГД, где занимает должность заместителя председателя комитета по социальной политике. В августе 2013 года она стала одним из трех сопредседателей регионального отделения "Общероссийского народного фронта" — движения, которое в 2011 году создали по инициативе Владимира Путина.