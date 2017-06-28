СМИ обнаружили новых жертв эксперта, нашедшего алкоголь в крови "пьяного мальчика"

В биографии Клемейнова есть, по меньшей мере, три эпизода, напоминающих ситуацию с экспертизой по делу о гибели шестилетнего мальчика.

Так, в 2013 году судмедэксперт не обнаружил серьезных трамв у 9-летней девочки, которую на пешеходном переходе сбил Ford Focus, вылетевший на красный свет. "В результате аварии она сломала передние зубы и получила закрытую черепно-мозговую травму — об этом свидетельствовали результаты первичных медосмотров. Однако Клейменов нашёл эти травмы незначительными и в заключении написал, что здоровью ребёнка не было причинено никакого вреда", — цитирует телеканал RT отца пострадавшей, Романа Ломова.

В деле о превышении властных полномочий со стороны полицейских в отношении учительницы из Балашихи, Клемейнов установил, что травмы, обнаруженные у потерпевшей, были получены еще до инцидента. В рамках другого разбирательства эксперт установил, что сын бывшего майора ФСБ Андрея Матрушева погиб от травмы затылка, которую получил при падении с высоты собственного роста, хотя отец погибшего утверждает, что тот был забит до смерти в отделении полиции.



Ранее "Газета.ру" сообщила, что Клейменов взял отпуск и покинул Подмосковье. Отец погибшего мальчика считает, что таким образом эксперт пытается уйти от ответственности. "Наверняка они его прячут, потому что он у них самое главное звено в этой цепочке. Если сейчас выяснится, что экспертиза фальшивая, так и будет в отпуске находиться", — заявил Роман Шимко, пишет ura.ru.