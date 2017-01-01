СМИ опубликовали обращение организатора терактов 11 сентября к Обаме

Халид Шейх Мохаммед пишет, что "не мы начали войну против вас 11 сентября". "Войну начали вы и ваши диктаторы на нашей земле. Делайте то, что вы хотите сделать, моя свобода, мое пленение и моя смерть — это проклятие на всех злодеев и тиранов",— отметил автор письма. Террорист сообщил, что если его приговорят к смерти, он "будет рад встретиться на том свете с Усамой бен Ладеном" и с "несправедливо убитыми друзьями".

Организатор терактов возложил на США вину за войну против мусульманского мира, назвав причиной атак все военные операции США за пределами страны. Отдельно Мохаммед обвинил США в поддержке Израиля и угнетении народа Палестины. Лично Обаму автор письма обвинил в убийстве лидера "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена без суда.

В 18-страничном письме, Мохаммед называет Обаму "головой змеи" и "президентом страны-тирана и угнетателя". К этому посланию Халид Шейх Мохаммед также приложил рукопись, названную "Правда о смерти", с удавкой на обложке.

Отмечается, что письмо было написано еще в 2015 году, когда Израиль активизировал действия в секторе Газа, однако судья военного трибунала на базе Гуантанамо разрешил его отправить только в январе 2016 года.

Напомним, задержанный в 2003 году гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед содержится в тюрьме Гуантанамо. В интервью 2002 года он назвал себя главой военного совета запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида", которая взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года. Тогда в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли около 3 тыс. человек из 80 стран мира. В 2015 году ЦРУ рассекретило серию документов о расследовании теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.