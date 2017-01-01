СМИ опубликовали обращение организатора терактов 11 сентября к Обаме

Организатор терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед написал письмо бывшему президенту США Бараку Обаме. Согласно опубликованным Miami Herald отрывкам, Мохаммед назвал атаки местью за преступления США.
Халид Шейх Мохаммед пишет, что "не мы начали войну против вас 11 сентября". "Войну начали вы и ваши диктаторы на нашей земле. Делайте то, что вы хотите сделать, моя свобода, мое пленение и моя смерть — это проклятие на всех злодеев и тиранов",— отметил автор письма. Террорист сообщил, что если его приговорят к смерти, он "будет рад встретиться на том свете с Усамой бен Ладеном" и с "несправедливо убитыми друзьями".
Организатор терактов возложил на США вину за войну против мусульманского мира, назвав причиной атак все военные операции США за пределами страны. Отдельно Мохаммед обвинил США в поддержке Израиля и угнетении народа Палестины. Лично Обаму автор письма обвинил в убийстве лидера "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена без суда.
В 18-страничном письме, Мохаммед называет Обаму "головой змеи" и "президентом страны-тирана и угнетателя". К этому посланию Халид Шейх Мохаммед также приложил рукопись, названную "Правда о смерти", с удавкой на обложке.
Отмечается, что письмо было написано еще в 2015 году, когда Израиль активизировал действия в секторе Газа, однако судья военного трибунала на базе Гуантанамо разрешил его отправить только в январе 2016 года.
Напомним, задержанный в 2003 году гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед содержится в тюрьме Гуантанамо. В интервью 2002 года он назвал себя главой военного совета запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида", которая взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года. Тогда в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли около 3 тыс. человек из 80 стран мира. В 2015 году ЦРУ рассекретило серию документов о расследовании теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
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