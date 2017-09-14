СМИ: организатором убийства депутата Вороненкова мог быть бывший муж Максаковой

Организаторами убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова были вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик) и банкир, который работает в Крыму. Такой ответ дала Генпрокуратура Украины на запрос Москвы, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника издания, ГПУ считает, что организаторами убийства были два человека. "Первый — это Владимир Тюрин — бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб", — рассказал собеседник агентства.
"Такое чувство, что многие факты почерпнуты из российских компроматных ресурсов. С российскими спецслужбами тоже все ясно. По мнению Киева, они причастны абсолютно ко всем более или менее значимым преступлениям, совершенным на Украине. Однако сказать, что ответ сразу выбросили в мусорную корзину, — нельзя. С ним работают, информация сопоставляется с данными, полученным СК РФ и оперативниками", — отметил источник "Росбалта".
Однако сама Максакова опровергла эти заявления. "Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности", — рассказала РБК оперная певица.
Справка
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, когда шел на встречу с другим бывшим депутатом ГД — Ильей Пономаревым. Киллер, убивший парламентария, состоял в Нацгвардии Украины.
Бывший депутат скрывался на Украине от уголовного преследования в России.
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