СМИ: организатором убийства депутата Вороненкова мог быть бывший муж Максаковой

По данным источника издания, ГПУ считает, что организаторами убийства были два человека. "Первый — это Владимир Тюрин — бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления. Дальше идут сведения о тесных связях Тюрина и банкира с криминальным миром и российским спецслужбами. Все ведется к тому, что данные два лица якобы организовали убийство по поручению сотрудников этих спецслужб", — рассказал собеседник агентства.

"Такое чувство, что многие факты почерпнуты из российских компроматных ресурсов. С российскими спецслужбами тоже все ясно. По мнению Киева, они причастны абсолютно ко всем более или менее значимым преступлениям, совершенным на Украине. Однако сказать, что ответ сразу выбросили в мусорную корзину, — нельзя. С ним работают, информация сопоставляется с данными, полученным СК РФ и оперативниками", — отметил источник "Росбалта".

Однако сама Максакова опровергла эти заявления. "Это неправда. ГПУ ничего не писала и не отвечала ни Следственному комитету России, ни кому-либо другому. Я уточнила это у человека, который если бы отвечал на запрос, то отвечал именно он. Информация не соответствует действительности", — рассказала РБК оперная певица.

Справка

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков 23 марта был застрелен в Киеве, когда шел на встречу с другим бывшим депутатом ГД — Ильей Пономаревым. Киллер, убивший парламентария, состоял в Нацгвардии Украины.

Бывший депутат скрывался на Украине от уголовного преследования в России.