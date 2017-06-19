СМИ: Порошенко планирует прекратить антитеррористическую операцию на Донбассе

В администрации украинского президента разрабатывается законопроект о "реинтеграции" Донбасса, который в ближайшее время поступит в Верховную Раду. Об этом пишет "Коммерсантъ". По данным издания, документ предполагает сворачивание "антитеррористической операции" на юго-востоке Украины и начало "мирной реинтеграции" этих территорий.
Источники издания уверены, что Киев вновь попытается наладить отношения с "мятежными регионами" при помощи "мягкой силы". Например, для жителей непризнанных ДНР и ЛНР законопроект введет некоторые "льготы и послабления", в том числе упрощенная процедура получения украинских пенсий.
В Киеве также хотят "наладить торговлю" между "отдельными районами" юго-востока и территориями, подконтрольными Киеву. Вместо "антитеррористической операции" в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей предполагается ввести военное положение.
Эксперты обращают внимание, что обсуждение нового законопроекта активизировалось как раз накануне предстоящего визита Петра Порошенко в США. В Раде не скрывают, что хотят сыграть на опережение и удовлетворить "определенные группы влияния" в Вашингтоне.
"Военное положение вовсе не означает, что Украина склоняется к военному сценарию. Суть изменений — в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии. Это позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость", — уверяет собеседник издания, близкий к администрации Петра Порошенко.
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