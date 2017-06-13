СМИ: прокуратура Анкары установила организаторов убийства российского посла

Сообщается, что исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе FETO. Следователи также установили, что Алтынташ встречался с одним из фетхуллахистов в пятизвездочном отеле на Кипре, где и получил инструкции, как убить посла РФ.

Напомним, Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

Турецкая полиция в начале 2017 года задержала нескольких подозреваемых в причастности к этому преступлению, а в марте арестовала россиянку, которая могла быть связана с убийцей.