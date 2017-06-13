СМИ: прокуратура Анкары установила организаторов убийства российского посла

Прокуратура Анкары заявила, что убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова действовали по приказу сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
Сообщается, что исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе FETO. Следователи также установили, что Алтынташ встречался с одним из фетхуллахистов в пятизвездочном отеле на Кипре, где и получил инструкции, как убить посла РФ.
Напомним, Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".
Турецкая полиция в начале 2017 года задержала нескольких подозреваемых в причастности к этому преступлению, а в марте арестовала россиянку, которая могла быть связана с убийцей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.