СМИ: прокуратура Анкары установила организаторов убийства российского посла

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Сегодня, 09:34.
Происшествия

Прокуратура Анкары заявила, что убийцы российского посла в Турции Андрея Карлова действовали по приказу  сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Андрей Карлов.
Андрей Карлов. Фото: Посольство РФ в Турции.

Сообщается, что исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе FETO. Следователи также установили, что Алтынташ встречался с одним из фетхуллахистов в пятизвездочном отеле на Кипре, где и получил инструкции, как убить посла РФ.

Напомним, Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

Турецкая полиция в начале 2017 года задержала нескольких подозреваемых в причастности к этому преступлению, а в марте арестовала россиянку, которая могла быть связана с убийцей.

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