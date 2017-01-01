СМИ: Путину приготовили "психологическое досье" на Трампа

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Сегодня, 09:10.
Политика

Для Владимира Путина подготовили психологический портрет его американского коллеги Дональда Трампа. Подробную характеристику выполнили бывшие российские дипломаты и сотрудники администрации президента. Об этом NBC News рассказал экс-замглавы российского МИДа Андрей Федоров, передает РБК.

Дональд Трамп, США.
Дональд Трамп, США. Фото: из открытых источников в интернете.

Из его слов следует, что досье на Трампа содержит семь страниц. В него постоянно вносят корректировки. Основная часть выводов основана на событиях последних двух-трех месяцев. Одно из основных резюме заключается в том, что Дональд Трамп "рисковый человек, но может быть наивным". При этом в Кремле полагают, что Трамп "рассматривает президентство как бизнес".

Дата встречи двух президентов неизвестна. Как отмечает издание, после инаугурации Трампа они не встречались.

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