СМИ: Путину приготовили "психологическое досье" на Трампа

Для Владимира Путина подготовили психологический портрет его американского коллеги Дональда Трампа. Подробную характеристику выполнили бывшие российские дипломаты и сотрудники администрации президента. Об этом NBC News рассказал экс-замглавы российского МИДа Андрей Федоров, передает РБК.
Из его слов следует, что досье на Трампа содержит семь страниц. В него постоянно вносят корректировки. Основная часть выводов основана на событиях последних двух-трех месяцев. Одно из основных резюме заключается в том, что Дональд Трамп "рисковый человек, но может быть наивным". При этом в Кремле полагают, что Трамп "рассматривает президентство как бизнес".
Дата встречи двух президентов неизвестна. Как отмечает издание, после инаугурации Трампа они не встречались.
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