СМИ: Путину приготовили "психологическое досье" на Трампа

Из его слов следует, что досье на Трампа содержит семь страниц. В него постоянно вносят корректировки. Основная часть выводов основана на событиях последних двух-трех месяцев. Одно из основных резюме заключается в том, что Дональд Трамп "рисковый человек, но может быть наивным". При этом в Кремле полагают, что Трамп "рассматривает президентство как бизнес".



Дата встречи двух президентов неизвестна. Как отмечает издание, после инаугурации Трампа они не встречались.

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