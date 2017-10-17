СМИ рассказали, какие гонорары получают иностранцы за участие в российских телешоу

Американец Майкл Бом может получать за выступление в ток-шоу до миллиона рублей в месяц, пишет "МК". Но далеко не все иностранные эксперты получают деньги за свое участие в политических программах, некоторые выступают бесплатно.
Как пишут СМИ, украинский политолог Вячеслав Ковтун в месяц со всех шоу и каналов зарабатывает от 500 до 700 тысяч рублей, а иногда и до миллиона в месяц, как и Бом, у которого есть эксклюзивный контракт и ставка.
Поляк Якуб Корейб зарабатывает меньше 500 тысяч рублей в месяц, потому что реже бывает в Москве. По словам источника, иностранные эксперты получают свои гонорары официально, с ними оформляют договор, они выплачивают налоги.
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