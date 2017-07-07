СМИ рассказали о 20 возможных преемниках Тулеева

В него, в частности, вошли: первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга "Сибирский деловой союз" Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Самой актуальной кандидатурой в администрации президента считают Носова.

Издание указывает, что он руководил металлургическим комбинатом в Нижнем Тагиле и участвовал в создании регионального отделения "Единой России" в этом городе. В 2012 году он одержал победу на выборах мэра Нижнего Тагила, набрав 92 процента голосов.

Источники газеты утверждают, что противниками присутствия Носова в Кузбассе выступает Уральская горно-металлургическая компания. Сам господин Носов, со слов начальника отдела по работе со СМИ администрации Нижнего Тагила Галины Кобяк, не комментирует эту ситуацию.

Не хочет отдавать Кузбасс выходцу из другого региона и сам Тулеев. По мнению источника газеты, губернатор Кемеровской области хотел бы видеть в качестве главы региона "кого-то из местных", например, Дмитрия Исламова. В 2008 году Аман Тулеев назначил его своим заместителем по экономике и региональному развитию, а в 2016 году он был избран депутатом Госдумы, где стал заместителем председателя комитета по энергетике, пишет Lenta.ru.

"За эти дни с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг Кемеровской области к нам обратилось более 20 СМИ различного уровня — от городских и региональных до международных", — отметил Глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

"Считаю, что развернувшийся в прессе ажиотаж, — подчеркнул он, - свидетельствует только об одном — о начале борьбы отдельных групп и группировок за свои позиции и влияние в Кузбассе. К сожалению, это происходит на фоне болезни губернатора А.Г. Тулеева, что, по крайней мере, неэтично".

"Аману Гумировичу, с которым знаком более 15 лет, желаю скорейшего выздоровления, и от имени, уверен, большинства тагильчан — продолжения работы на процветание Кемеровской области", — сказал Сергей Носов, сообщается на сайте городской администрации Нижнего Тагила.

Политологи отмечают: кто бы ни пришел на должность губернатора Кемеровской области, после Амана Тулеева работать ему будет непросто. "В регионе зреет бунт элит, который успешно сдерживал Тулеев своим личным авторитетом и диктаторским стилем управления. После Тулеева элиты начнут делить ресурсы и сферы влияния, своеобразное "наследство Тулеева". В такой ситуации преемнику Тулеева будет очень непросто обуздать местные элиты и взять ситуацию полностью под контроль",— считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был доставлен в Москву и проходит в центральной клинической больнице администрации президента реабилитацию после операции на позвоночнике. Перенесшего операцию в Германии Тулеева на носилках погрузили на борт самолета МЧС на кемеровском аэродроме, после чего отправили в столицу.

Факт

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов.