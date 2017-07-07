СМИ рассказали о 20 возможных преемниках Тулеева

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов являются наиболее вероятными претендентами на пост губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который проходит реабилитацию после операции на позвоночнике, пишет "Коммерсантъ". По данным издания, администрация президента сформировала список из 20 претендентов.
В него, в частности, вошли: первый вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, президент холдинга "Сибирский деловой союз" Михаил Федяев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и депутат Госдумы от Кемеровской области Дмитрий Исламов. Самой актуальной кандидатурой в администрации президента считают Носова.
Издание указывает, что он руководил металлургическим комбинатом в Нижнем Тагиле и участвовал в создании регионального отделения "Единой России" в этом городе. В 2012 году он одержал победу на выборах мэра Нижнего Тагила, набрав 92 процента голосов.
Источники газеты утверждают, что противниками присутствия Носова в Кузбассе выступает Уральская горно-металлургическая компания. Сам господин Носов, со слов начальника отдела по работе со СМИ администрации Нижнего Тагила Галины Кобяк, не комментирует эту ситуацию.
Не хочет отдавать Кузбасс выходцу из другого региона и сам Тулеев. По мнению источника газеты, губернатор Кемеровской области хотел бы видеть в качестве главы региона "кого-то из местных", например, Дмитрия Исламова. В 2008 году Аман Тулеев назначил его своим заместителем по экономике и региональному развитию, а в 2016 году он был избран депутатом Госдумы, где стал заместителем председателя комитета по энергетике, пишет Lenta.ru.
"За эти дни с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг Кемеровской области к нам обратилось более 20 СМИ различного уровня — от городских и региональных до международных", — отметил Глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
"Считаю, что развернувшийся в прессе ажиотаж, — подчеркнул он, - свидетельствует только об одном — о начале борьбы отдельных групп и группировок за свои позиции и влияние в Кузбассе. К сожалению, это происходит на фоне болезни губернатора А.Г. Тулеева, что, по крайней мере, неэтично".
"Аману Гумировичу, с которым знаком более 15 лет, желаю скорейшего выздоровления, и от имени, уверен, большинства тагильчан — продолжения работы на процветание Кемеровской области", — сказал Сергей Носов, сообщается на сайте городской администрации Нижнего Тагила.
Политологи отмечают: кто бы ни пришел на должность губернатора Кемеровской области, после Амана Тулеева работать ему будет непросто. "В регионе зреет бунт элит, который успешно сдерживал Тулеев своим личным авторитетом и диктаторским стилем управления. После Тулеева элиты начнут делить ресурсы и сферы влияния, своеобразное "наследство Тулеева". В такой ситуации преемнику Тулеева будет очень непросто обуздать местные элиты и взять ситуацию полностью под контроль",— считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев был доставлен в Москву и проходит в центральной клинической больнице администрации президента реабилитацию после операции на позвоночнике. Перенесшего операцию в Германии Тулеева на носилках погрузили на борт самолета МЧС на кемеровском аэродроме, после чего отправили в столицу.
Факт
Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов.
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