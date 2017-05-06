СМИ: Росавиация собирается ограничить число рейсов в турецкую Анталию

Чартерные рейсы из Москвы в Анталию могут быть ограничены, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на телеграмму, которую Росавиация направила российским перевозчикам. Об этом изданию рассказал источник на авиационном рынке.
По данным источника газеты, речь идет не о запрете вообще на все рейсы в Анталию, принимающую до 80% туристов из нашей страны, а о конкретных рейсах.
Это предупреждение появилось спустя пару дней после встречи российского и турецкого президентов в Сочи, где Путин и Эрдоган договорились о снятии всех ограничений, кроме тех, что касаются поставок на российский рынок турецких помидоров.
Источник "Коммерсанта" уточнил, что новое предупреждение нивелирует предыдущее, так как в новой телеграмме речь идет о конкретных рейсах. При этом, по словам другого источника издания — на туристическом рынке, запрет чартеров в турецкую Анталью равносилен их полному запрету. "Это основной аэропорт, через который в страну прибывают 80% организованных туристов, все остальные загружены намного меньше",— пояснил источник.
Еще один собеседник издания утверждает, что рынок подготовился к ограничениям. "После первого предупреждения крупные операторы перевели свои чартерные полеты в статус регулярных",— объясняет он.
Ранее Росавиация уже предупреждала перевозчиков о возможном ограничении чартеров в Турцию — соответствующий документ разослали в начале апреля. Тогда речь шла о полном запрете всех рейсов.
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