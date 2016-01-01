СМИ: России намерена поделить Сирию на зоны влияния с еще двумя странами

России, Турция и Иран намерены поделить Сирию на собственные сферы влияния. При этом Башар Асад останется на посту до конца президентского срока, а после его заменят. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным издания, Россия, Иран и Турция разрабатывают проект договора о разделении Сирии на неофициальные зоны влияния. Он позволит создать региональные автономии в рамках федеральной структуры. Контролировать ее будет действующий сирийский президент Башар Асад. Однако его полномочия могут быть урезаны. После того, как истечет срок его пребывания на посту, страну возглавит менее "проблемный" и спорный кандидат. Асад же получит гарантии безопасности для себя и своей семьи.
В статье подчеркивается, что в настоящее время эта схема находится на стадии разработки: "Документ еще предстоит согласовать с властями Сирии, представителями "умеренной оппозиции", странами Персидского залива и США.
Как сообщает РБК, 28 декабря турецкое агентство Anadolu со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Если удастся его реализовать, Асад и оппозиция при содействии Москвы и Анкары проведут переговоры в столице Казахстана. В Кремле эту информацию прокомментировать не смогли.
Также РБК напоминает, что 20 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что "формат Россия — Иран — Турция является наиболее эффективным для решения сирийского кризиса". "У нас общее мнение, прежде всего заключающееся в том, что необходимо в полной мере уважать суверенитет, территориальную целостность, единство Сирии", — говорил Лавров.
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