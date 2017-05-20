СМИ: Россия "оживила" орбитальные спутники и готовится к космической гонке вооружений

Речь идёт о спутниках "Космос-2491", "Космос-2499" и "Космос-2504". Олег Остапенко, в то время руководивший Роскосмосом, заявлял, что эти аппараты - обычные спутники связи. Но американские и европейские эксперты полагают, что устройства можно использовать для ведения боевых действий или же уничтожения других спутников.

Большинство орбитальных космических аппаратов не имеют двигателей, а потому не способны самостоятельно маневрировать. Однако как сообщил американский военный корреспондент Дэвид Эйкс, наблюдатели заметили, как спутник "Космос-2499" существенно изменил свою орбиту.

Американская сторона выразила опасения, что с помощью спутников-убийц Россия начнёт космическую гонку вооружений и сможет ликвидировать спутники стран-соперниц. Последним из предполагаемых "спутников-убийц" на орбиту вывели "Космос-2509". С тех пор он не подавал "признаков жизни", однако сейчас внезапно он и "2499" вновь начали совершать манёвры.

На Западе всерьез опасаются, что Россия вновь попытается начать гонку вооружений в космосе.