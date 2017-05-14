СМИ: российский истребитель сблизился с американским самолетом над Черным морем

Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что российский истребитель Су-27 пролетел вблизи от самолета-разведчика США над Черным морем.
По его данным, инцидент произошел в 160 километрах от Крыма в пятницу. Согласно информации источников телеканала, российский самолет пролетел в 12 метрах от американского P-8 Poseidon.
О похожем инциденте сообщалось 9 мая. По данным телеканала NBC, российский самолет пролетел в шести метрах от американского разведчика. Источники телеканала в ВМС США рассказали, что P-8A Poseidon выполнял "штатное задание" в международном воздушном пространстве. В российском военном ведомстве сообщили о том, что истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в небо для перехвата воздушной цели над водами Черного моря, сообщает РИА Новости.
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