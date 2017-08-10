СМИ: российский военный самолет пролетел на Белым домом и Пентагоном

Согласно данным Flightradar24, российский "туполев" пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи километров над центром Вашингтона и авиабазой Эндрюс, на которой базируется самолет президента США.

По данным телеканала, российскому самолету предоставили разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома.

Ранее тот же самолет пролетел над городом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где отдыхает президент США Дональд Трамп.

Источник телеканала сообщил, что маршрут Ту-154 также проходил над гольф-клубом Трампа в штате Вирджиния и над президентской резиденцией Кэмп-Дэвид, пишет bfm.ru.

Факт

Самолет Ту-154, принадлежащий российскому военному ведомству, не оснащен вооружением.