СМИ: российский военный самолет пролетел на Белым домом и Пентагоном

Российский военный самолет Ту-154 пролетел над Белым домом, Капитолием, Пентагоном и другими резиденциями президента США, а также над правительственным бункером Маунт-Уэзер под Вашингтоном в рамках согласованного с американской стороной полета по Договору по открытому небу, сообщает CNN.
Согласно данным Flightradar24, российский "туполев" пролетел на высоте чуть более 1,1 тысячи километров над центром Вашингтона и авиабазой Эндрюс, на которой базируется самолет президента США.
По данным телеканала, российскому самолету предоставили разрешение войти в сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома.
Ранее тот же самолет пролетел над городом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где отдыхает президент США Дональд Трамп.
Источник телеканала сообщил, что маршрут Ту-154 также проходил над гольф-клубом Трампа в штате Вирджиния и над президентской резиденцией Кэмп-Дэвид, пишет bfm.ru.
Факт
Самолет Ту-154, принадлежащий российскому военному ведомству, не оснащен вооружением.
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